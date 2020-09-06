المرجعيات الدينية في القدس: ما يتعرض له الأقصى أمر لا يحتمل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اتهمت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة سلطات الاحتلال بالعمل على تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني في المسجد الأقصى المبارك بالقوة.



وأكدت المرجعيات في بيان مشترك أن الأقصى يتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال وأدواته بهدف المساس بالمسجد بكل مكوناته المعمارية والإنسانية وموظفيه والعاملين فيه، لدرجة لا تحتمل.



ونوهت الى أن ما جرى اليوم من الاحتلال استخفاف وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك ويبوح بنوايا الاحتلال وما يخفيه بحق قبلة المسلمين الأولى وأقدس مقدسات المسلمين في هذه الديار.



وأوضحت المرجعيات أن مخططات الاحتلال الداعمة للمتطرفين ستتحطم على صخرة صمود أهل المدينة والمرابطين، مشيرة الى أن للمسجد الأقصى أهله وإدارته ومن فوقهم عين الله التي لا تغفل عن رعاية وحماية هذا المسجد المبارك مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه الى السماء.



وقامت قوات الاحتلال صباح اليوم بنصب سلالم على مدخل مئذنة باب الاسباط والصعود الى سطح المدرسة وباب الأسباط بالقوة، وتركيب أجهزة وسماعات باتجاه ساحة الغزالي "وعلى السور الشمالي والغربي" رغم رفض الأوقاف لهذا الانتهاك.



وسبق أن حذرت المرجعيات الدينية من أن الوضع في المسجد الأقصى المبارك خطر ومتردي وغير مسبوق.



وشددت المرجعيات على أن المسجد الأقصى المبارك بجميع ساحاته ومرافقه هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش ولا التفاوض ولا التنازل عن ذرة تراب منه.



ونوهت المرجعيات الى أن الجماعات الاستيطانية تجمع الأموال للسيطرة على الأقصى ودعم الاقتحامات في الوقت الذي يفرض الاحتلال قيودا على دخول المسلمين للمسجد.