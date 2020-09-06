مركز فلسطين: 31 أسيرًا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن عدد الاسرى الذين أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل في سجون الاحتلال وما زالوا خلف القضبان، ارتفع الى 31 اسيراً بعد انضمام اسير جديد اليها.



وأوضح المركز ان الأسير "حمدالله عبد الهادي عبد العزيز صرمة " (47 عامًا) من رام الله، اتم اليوم عامه الخامس والعشرين، ودخل عامه السادس والعشرين على التوالي، حيث انه معتقل منذ 6/9/1995، وأصدرت محاكم الاحتلال الصورية بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.



وأشار المركز ان 12 اسيراً من القائمة هم من سكان المناطق المحتلة عام 1948، وأقدمهم عميد الاسرى جميعا الأسير " كريم يوسف يونس" وهو معتقل منذ 6/1/1983، والأسير" ماهر عبداللطيف يونس" ومعتقل في نفس العام.



وجدد مركز فلسطين مطالبته بإطلاق سراح كافة الاسرى القدام، كونهم مرضى وكبار سن، وامضوا عشرات السنين خلف القضبان، كما طالب المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى ووسائل الإعلام إلى منحهم مزيدا من المساحة والاهتمام، بما يساهم في مساندتهم وتسليط الضوء على قضيتهم وإبراز معاناتهم الخاصة .