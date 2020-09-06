شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نُثمن مواقف الكتاب والصحفيين والمثقفين المصريين الرافضة للتطبيع مع الاحتلال

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نُثمن مواقف الكتاب والصحفيين والمثقفين المصريين الرافضة للتطبيع مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواقف الصحفيين والادباء والكتاب والشعراء المصريين وكافة مثقفيها وخاصة الدور الريادي الذي عبر عنه اتحاد الكتاب والأدباء العرب برئاسة د علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الكتاب والادباء المصريين ، في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ورفض كل أشكال التطبيع.

كما ثمنت النقابة دور نقابة الصحفيين المصريين في تمسكها الدائم برفض التطبيع مع الاحتلال والتي تجلت اخر مواقفها المشرفة كعادتها في توقيع أكثر من 500 صحفي مصري على وثيقة ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال مما يؤكد على المواقف القومية الشجاعة للصحفيين المصريين ممثلين بنقابتهم ، إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

واعربت نقابة الصحفيين عن أسفها من نشر بعض المواقع الاخبارية اخبار كاذبة ومفبركة نشرها بعض المطبعين في محاولة للنيل من المواقف الوطنية والقومية للاستاذ علاء عبد الهادي اتجاه الشعب الفلسطيني مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل عدم تكرار مثل هذه الاعمال المرفوضة ، والتي لا تمثل الإعلام الفلسطيني الذي وقف دائما في مواجهة التطبيع والاحتلال الإسرائيلي ، الذي ينتهك كل الحقوق الوطتية والإنسانية والمواثيق الدولية.

ودعت النقابة جميع الصحفيين الفلسطينيين أن يكونوا أكثر يقضة في هذه المرحلة الحرجة التي يحاول فيها مستنقع التطبيع النيل من شرفاء الأمة ومناضليها والذين يقفون سدا منيعا في مواجهة الانهيار من التهديدات الأمريكية والصهيونية.

وكما دعت النقابة جميع المثقفين العرب والصحفيين والكتاب والأدباء للاستمرار في اعلان مواقفهم التي نعتز بها ضد التطبيع بالتمسك بالمواقف القومية، مثمنة ايضا المواقف الشجاعة لصحفيي مصر وكافة النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية العربية التي اعلنت مواقفها علنا والاخرى التي تواصلت معنا ضد التطبيع وثمنت موقف المثقفين والأدباء والكتاب والشعراء العرب الذين يمثلون ضمير الامة العربية ويمثلون الموقف الشعبي العربي الواسع برفض كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

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