الوحدة العمالية: اجتماع الأمناء العامين توقيته مهم ويتطلب تطبيق فعلي لنتائجه

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رام الله - دنيا الوطن

قالت كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، إنها تابعت اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام الله وبيروت، الذي عقد في ظروف بالغة التعقيد وتوقيت مهم أمام ما تتعرض له القضية الوطنية الفلسطينية من مؤامرات ومخاطر كبيرة، وأمام حالة تردي النظام الرسمي العربي في حماية قرارات القمم العربية، والهجمة الإسرائيلية- الأميركية الشرسة على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.



وأضافت الكتلة في بيان صدر عنها، الرهان الشعبي على اجتماع الأمناء العامين، وخاصة في ظل 14 عاماً من الانقسام، يفتح الباب أمام ضرورة التحلل من اتفاقية أوسلو بكافة التزاماتها وقيودها السياسية والأمنية والاقتصادية، وتطوير وإصلاح م.ت.ف بما يفتح الباب أمام انضمام الكل الوطني في انتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، إلى جانب إنهاء الانقسام.



وأوضحت الكتلة في بيانها أنها تابعت كافة الكلمات التي ألقيت في الاجتماع وفي مقدمتها كلمة نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان، وتعبر عن تطلعات عمال فلسطين بما يفتح الباب للخروج من مأزق الحالة الفلسطينية ومنها تطبيق اتفاق الحوار الوطني الشامل في نوفمبر 2017 واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وعقد جلسة استثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني.



وعبرت الكتلة عن أملها أن تجد مخرجات الاجتماع طريقها نحو التطبيق الفعلي في الميدان، بعد خمس محاولات من الاتفاقيات منذ عام 2010 جميعها فشلت ووصلت إلى طريق مسدود.