دولي

سرقوا أسلحة.. القناة 13 الاسرائيلية: مجهولون دخلوا لقاعدة كبيرة بالجليل قرب الحدود مع لبنان

سرقوا أسلحة.. القناة 13 الاسرائيلية: مجهولون دخلوا لقاعدة كبيرة بالجليل قرب الحدود مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجهولين دخلوا إلى اللواء المركزي 769 في الجليل وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.

وقالت القناة 13 الاسرائيلية أن من بين ما سرق 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16. وقد عثر على ثغرة في الجدار المحيط بالقاعدة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص كل جهات التحقيق، ومن ضمنها إمكانية مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة.

يذكر أن اللواء رقم 769 هو لواء مناطقي في تشكيلة الجليل، ومسؤول عن الأمن الجاري في القطاع الشرقي من الحدود بين "إسرائيل" ولبنان.

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