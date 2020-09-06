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  • سفارة فلسطين بالقاهرة: اتفاق على مساواة أبناء الجالية بالمصريين في المصاريف الجامعية

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: اتفاق على مساواة أبناء الجالية بالمصريين في المصاريف الجامعية

سفارة فلسطين بالقاهرة: اتفاق على مساواة أبناء الجالية بالمصريين في المصاريف الجامعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأحد، عن اتفاق يقضي بمساواة أبناء الجالية بأشقائهم المصريين في المصاريف الجامعية، كما أعلنت عن خصومات خاصة للراغبين بالحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.

وفيما يلي نص البيان:
 في إطار الاهتمام الذي توليه سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية بالتواصل الدائم مع الجامعات والمعاهد والأكاديميات المصرية والعربية في جمهورية مصر العربية، بهدف اتاحة كافة الفرص للطلاب الفلسطينين لاستكمال تعليمهم الجامعي والالتحاق بالكليات والتخصاصات الأكاديمية والمهنية المختلفة بما يسهم في خروج طاقات بشرية فلسطينية شابة مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وزيادة فرص خريجي الجامعات في الحصول على فرص عمل في مختلف الميادين لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية.

اجتمع قسم الشؤون الثقافية بالسفارة بوفد من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية المصرفية، وهي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية وعضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث ناقش المجتمعون دعم وتسهيل اجراءات الطلاب الفلسطينيين لدراسة والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات باللغتين العربية والإنجليزية في تخصصات: (إدارة الأعمال ـ المصارف ـ التسويق ـ الموارد البشرية ـ الادارة المالية ـ الأسواق المالية).

وهذا قد تم الاتفاق على معاملة أبناء الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة معاملة الأشقاء المصريين في سداد المصروفات بالجنيه المصري، على أن يمنح الطالب الفلسطيني الملتحق في برنامج الدكتوراه والمقيم في مصر على خصم 20% على الرسوم الدراسية فقط بالجنيه المصري، وفي حال أن المتقدم للدراسة حاصل على شهادة الماجستير من الأكاديمية يتم منحه خصم 25%.

بينما يمنح الطلبة الفلسطينيون الراغبون في الالتحاق في برنامج الماجستير بالأكاديمية من خارج مصر خصماً خاصاً 20% وفق رسوم المواد الدراسية المقررة للطلبة من الجنسيات الأخرى من خارج جمهورية مصر العربية، في حين يمنح الطلبة الفلسطينيون الراغبون في الالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه من خارج مصر خصم 20% من الرسوم المقره للطلبة من الجنسيات الأخرى، وفي حالة أن المتقدم للدراسة حاصل على شهادة الماجستير من الأكاديمية يتم منحة خصم 25%، والتسجيل متاح من الآن وحتى بداية الدراسة في 26 أيلول/ سبتمبر 2020.

وأفادت الأكاديمية بأن نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا وتدعيماً لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بعدم تعطيل الدراسة، فإن الأكاديمية قامت بإعداد كافة التدابير اللازمة لدراسة الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال الدراسة عن بعد (online).

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