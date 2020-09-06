دولي

إندونيسيا تتخطى عتبة الـ8000 وفاة بفيروس (كورونا)

إندونيسيا تتخطى عتبة الـ8000 وفاة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
 أصبحت إندونيسيا أول دولة في منطقة جنوب شرق آسيا تخطت عتبة الـ8 آلاف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تبقى حصيلة الإصابات اليومية فيها فوق الـ3 آلاف لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8025 وفاة.

وارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في إندونيسيا منذ أمس بواقع 3444 إصابة (مقابل 3128 إصابة جديدة في اليوم السابق) وأصبحت     194109 إصابات.

 

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