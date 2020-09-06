الديمقراطية تدعو شعب السودان الشقيق لرفض الضغوط الأميركية للاعتراف بإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، على دولة السودان الشقيق، لدفعها نحو تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، ورأت الجبهة في اشتراط إدارة ترامب رفع اسم السودان، عما يسمى لائحة الدول الداعمة للإرهاب مقابل الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، ابتزازاً

رخيصاً وتطاولاً على استقلال البلاد، واستقلال قرارها الوطني ومحاولة لخلق الفتنة في البلاد، وتعطيل مسيرتها نحو السلم الأهلى والاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي.



ودعت الجبهة القوى اليسارية والديمقراطية والوطنية والتقدمية في السودان، وكل فئات الشعب السوداني الشقيق، الذي عرف بوقوفه على الدوام إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية المشروعة، ونضاله ضد الاحتلال الاستعماري الاستيطاني،

إلى رفض الضغوط الأميركية، والثبات على الموقف الوطني والقومي والأخلاقي، في رفض الاعتراف بدولة الاحتلال، ورفض التطبيع معها.