الديمقراطية تُدين خطوات صربيا كوسوفو وتدعو لمقاطعتهما فلسطينياً وعربياً

وأكدت الجبهة على ضرورة الالتزام الفلسطيني والعربي، بقرارات القمم العربية والمسلمة، بقطع العلاقة مع كل دولة تنقل سفارتها إلى القدس، وتعترف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خطوات دولتي صربيا وكوسوفو، بالانفتاح على إسرائيل، والاعتراف بها، ونقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال، في انتهاك خطير لقرارات الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن (2334)، الذي دان الاحتلال، وجدد الإعتراف بالقدس المحتلة، جزءاً لا يتجزأ من فلسطين تحت الاحتلال.وأضافت الجبهة، أن خطوات صربيا وكوسوفو، تندرج في التداعيات الخطيرة لسياسات الانفتاح لبعض العواصم المشرق العربي على إسرائيل، وآخرها ما يسمى بمعاهدة السلام بين نظام الإمارات، وحكومة نتنياهو، والسماح لطائرات العدو الإسرائيلي التحليق في سماء المنطقة.