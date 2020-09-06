مركز حماية لحقوق الإنسان يُدين جرائم سلطات الاحتلال في مدينة القدس

المحتلة.



رام الله - دنيا الوطندان مركز (حماية) لحقوق الإنسان، جرائم سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ويعتبرها استمراراً لسياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة.وشهد شهر آب/ أغسطس الماضي، وفقاً لمتابعة المركز، ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال في المدينة المقدسة، دون مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة نتيجة تفشي وباء (كورنا) المستجد، لاسيما في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في المدينة إلى حوالي (1779) إصابة في كافة البلدات والأحياء المقدسية.ووفقاً لعمليات الرصد، التي أجراها المركز، فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منتصف آب/ أغسطس على إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشاب أشرف هلسة، من بلدة السواحرة الشرقية، ما أدى إلى استشهاده، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.وفي سياق استمرار السياسة العنصرية، واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين المقدسيين، حيث سجل المركز اعتقال (103) مقدسيين منهم (12) قاصراً، و(9) سيدات".ورصد المركز ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على هدم (51) منشآة مدنية في مدينة القدس المحتلة، معظمها وحدات سكنية مأهولة بالسكان، وقد سجل المركز من بين عمليات الهدم (27) عملية، نفذت ذاتياً من قبل أصحابها بقرار من بلدية الإحتلال.وعلى صعيد أخر واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد بحق المقدسيين خلال آب/ أغسطس، حيث سجل باحثو المركز اصدار سلطات الاحتلال لــ (15) قرار إبعاد.وفي انتهاك خطير لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان سجل المركز خلال الشهر الماضي اقتحام قوات الاحتلال مستشفى المقاصد مرتين.ويعتبر مركز حماية لحقوق الانسان أن إجراءات سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل تجسيداً لسياسة العقاب الجماعي التي ما زالت تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين و يؤكد أن هذه الإجراءات والسياسات العنصرية تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.وتمثل سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لكافة القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة لاسيما ما يتعلق منها بمدينة القدس، كما وتمثل سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف.بدوره، إذ يجدد إدانته لسياسة الاحتلال في مدينة القدس وإزاء الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني؛ فإنه يطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والضغط على سلطات الاحتلال لتحمل مسؤولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة.كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي الموجه ضد مدينة القدس