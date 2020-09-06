الاقتصاد تُحرر 22 محضر ضبط لتجار مخالفين

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، في غزة، إن طواقمها، نظمت 212 زيارة تفتيشية على المحال التجارية، والصيدليات، والمطاعم، والمخابز، ومحال بيع الخضروات.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم خلال الجولات، تحرير 22 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار.



وأشارت إلى أنه تم إتلاف دجاج مريض غير صالح للاستخدام الآدمي، ودقيق، ومشروبات غازية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وخوخ فاسد، وأنه تم ضبط مخبز ومطعم غير ملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية.





وأوضحت أنها ما زالت تستقبل شكاوى المواطنين حول الأسعار، ويتم التعامل معها، مشيرة إلى أن الرقم المجاني للوزارة، يستقبل من 120 إلى 150 بلاغاً يومياً، ويتم متابعتها.



وبينت الوزارة، أن جميع البلاغات، تركزت على مواد فاسدة، وغلاء أسعار، ومواد غذائية وخضار، ومستلزمات طبية.



غزة- دنيا الوطن