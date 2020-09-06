شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: أفشلنا التدخل الاستعماري بجرأة اتخاذ المواقف الصعبة

الرئاسة الفلسطينية: أفشلنا التدخل الاستعماري بجرأة اتخاذ المواقف الصعبة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن الشعب الفلسطيني، هو الوحيد، الذي سيرسم خارطة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وليس أميركا ولا إسرائيل.

وأضاف أبو ردينة في تصريح له، اليوم الأحد، إن الحركة الفلسطينية الحالية، التي تجسدت على أرض فلسطين من خلال الاجتماع المهم، الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، للأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، هي رسالة قوية وواضحة، تؤسس لمرحلة صمود في مواجهة كل المؤامرات المحدقة بقضيتنا، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع: "كذلك حمل الاجتماع رسالة الشعب الفلسطيني وقيادته للجميع، بأن هذه هي اللحظة التاريخية؛ للحفاظ على الوطن ومقدساته وهويته الوطنية".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: "إن الرئيس محمود عباس بكلمته المهمة أمام المؤتمر، والتي تكلم فيها باسم الشعب الفلسطيني، حدد بعداً جديداً للمرحلة المقبلة، على قاعدة العلاقة الجامعة للشعب الفلسطيني، القائمة على ثوابته الوطنية والمصالح العليا لشعبنا التي لن نقبل المساس بها".

وأضاف، إن جرأة اتخاذ المواقف الصعبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، شكلت بداية لمرحلة مهمة لإفشال التدخل الاستعماري على أرض فلسطين، الذي نواجهه كشعب موحد، وقيادة تحافظ على الثوابت الوطنية؛ لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: إن القدس بمقدساتها والحفاظ على القرار الوطني المستقل، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية  وبقيادة الرئيس محمود عباس، وبصمود الشعب الفسطيني وبعزيمته وإرادته، سنتجاوز المرحلة الخطرة، التي تهدد مستقبل المنطقة بأكلمها.

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