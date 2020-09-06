شاهد.. اشتية: حرصنا على التعايش والأسابيع الثلاثة المقبلة ستحدد مصير العملية التعليمية

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، في افتتاح العام الدراسي الجديد، "حرصنا على أن يكون هناك تعايش بين العملية التعليمية وبين الإجراءات الصحية، فصغنا عاماً دراسياً جديداً بمنظور جديد وميزة جديدة، وهي أن الطلبة في صفوفهم، لن يلتقوا ولا يوم واحد بعددهم الكلي، فكل يوم يكون نصف الطلبة في صفهم الدراسي وفي اليوم التالي، يكون الجزء المتبقي".وتابع: "من سيكون في البيت لن يكون في استراحة بل هناك مناهج دراسية وكتب وقنوات تعليمية وإنترنت، أدرك أن بعض الناس لايمكنهم الوصول إلى الإنترنت، لذا هناك لجنة مشكلة مشتركة مع شركة الاتصالات الفسلطينية، حرصاً على ألا ينقطع الإنترنت عن أي طالب، وألا يكون المقدور المالي هو المؤشر لهذه العملية، لأن العملية التعليمية في فلسطين مجانية، ونحرص على أن تكون كذلك، سواء أكان التعليم وجاهياً أو عن بعد، وسنحرص على أن تسير هذه العملية على أكمل وجه".وأشار إلى أن وزارتي الصحة والتربية، ستراقبان في الثلاثة أسابيع المقبلة، مجريات سير العملية التعليمية، فإن كانت الأمور على ما يرام، ستأتي الصفوف الأخرى، ولكن إن حصل أي انتكاسة، سنعيد النظر في الإجراءات، وسنتعامل مع هذا الفصل بمرونة تامة.