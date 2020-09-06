شاهد.. هنية: المقاومة بغزة صنعت صواريخ دكت تل أبيب وما بعدها

قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اسماعيل هنية: إن المقاومة في غزة، استطاعت من خلال صناعة الصواريخ، دك تل أبيب، وما بعدها.





وأضاف هنية، خلال زيارته لمخيم عين الحلوة في لبنان: "أتينا من غزة العزة الحرة، رغم الحصار، لعين الحلوة، لنقول لكم الأرض لنا وفلسطين لنا والقدس لنا".





وتابع هنية: "فلسطين ورغم كل عوامل التعرية السياسية لا زالت تسكن في ضمير جميع أحرار العالم، ومخيمات الشتات هي مخيمات الثبات، وتشكل رمز القضية ومقاومة الشعب، ومخيمات تقسو عليها الإجراءات والسياسات، ومخيماتنا تعاني الفقر والألم والجوع".



وأكمل بالقول: "أقول للاحتلال الإسرائيلي، لن ننسى ولن نغفر لكم هذه المظالم التاريخية، ولن ننسى ثوابتنا وقدسنا وأرضنا، وحق عودتنا، مهما كانت التضحيات والصعوبات".





واستطرد: "إن قطار التطبيع لا يمثل شعوب الأمة، ولا يمثل تاريخها وتراثها وصوتها، هذه المسيرات معزولة عن حركة التاريخ والمسار، ونوجه التحية لشيخ الأقصى رائد صلاح، الذين أدخل السجن؛ لأنه يدافع عن القدس والأقصى".





















رام الله - دنيا الوطن