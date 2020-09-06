فض احتفالات زفاف وبيت عزاء في قلقيلية

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة، 10 احتفالات زفاف، وبيت عزاء، وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات، وإقامة الأعراس، وفتح بيوت العزاء؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وتنفيذاً لقانون الطوارئ، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، والقاضي بمنع التجمعات وإقامة المناسبات، وفتح بيوت العزاء للحد من فيروس (كورونا) وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة 10 حفلات زفاف، وفتح بيت عزاء واحد في مدينة قلقيلية، وعدد من القرى والبلدات بالمحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات والتجمعات، وعملت على فضها وإنهائها.

رام الله - دنيا الوطن