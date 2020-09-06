شؤون فلسطينية

تأجيل دفع الرسوم.. الجامعة الإسلامية توضح آلية دراسة الطلاب الجدد

تأجيل دفع الرسوم.. الجامعة الإسلامية توضح آلية دراسة الطلاب الجدد
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور سعيد النمروطي، مدير العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية، أن الجامعة، تدرس الحالة الوبائية في قطاع غزة مع تفشي وباء (كورونا)، واستمرار حالة الطوارئ، لافتا إلى أن الجامعة، قررت الاستمرار في التعليم الإلكتروني؛ حفاظاً على الصحة العامة.

وقال النمروطي لـ"دنيا الوطن": "نعيش هذه الأيام ظروف حظر التجول، والأمور تتصاعد باتجاه تفشي المرض، لذلك قررت الجامعة الإسلامية البدء في التدريس الإلكتروني من يوم 12 أيلول/ سبتمبر، مع أخد كافة الترتيبات الخاصة من تدريب على برامج التعليم الإلكتروني و(المودل) وتسجيل الطلاب والالتحاق".

وأضاف: "الجامعة الإسلامية، كانت أول جامعة في غزة، تصدر بياناً بخصوص ترتيبات التعليم الإلكتروني"، مشيراً إلى أن جامعته تقديراً للظروف، ونظراً لحظر التجول، وعدم القدرة على الوصول إليها، أتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني، حيث أنشأت منصات خاصة، عبر صفحاتها الرسمية، وصفحات الطلاب القدامى والجدد، وبالتالي يستطيع الطلاب الدخول مباشرة على روابط خاصة، نشرت لهم، والتسجيل مباشرة.

وأوضح النمروطي، أن رسوم طلب الالتحاق التي يدفعها الطلاب في الظروف العادية، تم تأجيلها، بحيث يتمكن الطالب الجديد التسجيل والالتحاق بالجامعة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه يستطيع كذلك سحب الجدول الدراسي، وينتظم بالمحاضرات، بدون أن يدفع قرشاً واحداً؛ لحين رفع حالة الطوارئ والتجول، وتتيسر الأمور، وبعد انفراجة الأمور، فمن الطبيعي البدء بدفع الرسوم.

وقال: "فيما يتعلق بالطلاب القدامى، فقد تم رفع الحجب عن درجات الطلاب، بسبب عدم دفعهم للرسوم، تقديراً للظروف الحالية، وبالتالي كل طالب يعرف علاماته، وما تبقى له من ساعات، كما أنهم يستطيعون الدخول، وتسجيل المواد دون دفع أي شيء من الرسوم؛ لحين إزالة حالة حظر التجول".

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