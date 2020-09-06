دولي

(واشنطن بوست): ترامب أدلى بتصريحات مُهينة بحق أقليات وزعماء من أصول أفريقية

(واشنطن بوست): ترامب أدلى بتصريحات مُهينة بحق أقليات وزعماء من أصول أفريقية
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (واشنطن بوست)، إن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترامب، زعم في كتاب جديد، أن الأخير أدلى بتصريحات مهينة بحق زعماء عالميين من أصول أفريقية، ومنهم رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، وكذلك بشأن الأقليات في الولايات المتحدة بشكل عام.

وعمل كوهين مع ترامب لسنوات، قبل أن ينقلب عليه، مثلما ظهر في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترامب.

ويقضي كوهين الآن، عقوبة بالسجن ثلاث سنوات؛ لإدلائه بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس، واتهامات أخرى.

وفي كتاب من المقرر نشره الأسبوع المقبل، يزعم كوهين أن ترامب وصف مانديلا، بأنه زعيم ضعيف، وفقاً لصحيفة (واشنطن بوست) التي ذكرت أنها حصلت على نسخة من الكتاب.

ووفقاً للصحيفة، كتب كوهين أنه عقب وفاة مانديلا عام 2013 تحدث ترامب بألفاظ بذيئة عنه، ووصفه بأنه "لم يكن زعيماً"، كما زعم كوهين أن ترامب قال: "أخبرني عن دولة واحدة يديرها شخص أسود ليست خربة، جميعها مراحيض".

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ميكانني بالتشكيك في مصداقية كوهين.

وقالت ميكانني في بيان: مايكل كوهين محام مجرم، ومشطوب من جدول المحامين، وكذب على الكونغرس، لقد فقد مصداقيته تماماً، ولا غرابة في أن نرى محاولته الأخيرة للاستفادة من الأكاذيب".

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن كوهين، زعم أن ترامب ينبذ الأقليات، وأنه قال خلال حملته الرئاسية لعام 2016 إنه لن يفوز بأصوات الأميركيين من أصول لاتينية، ونقل كوهين عن ترامب قوله: "مثل السود.. هم أغبياء جداً بدرجة لا تسمح لهم بالتصويت لترامب".

أخبار ذات صلة

إندونيسيا تتخطى عتبة الـ8000 وفاة بفيروس (كورونا)

إندونيسيا تتخطى عتبة الـ8000 وفاة بفيروس (كورونا)

الحرائق تأتي على أكثر من 600 هكتار من الغابات جنوبي كاليفورنيا

الحرائق تأتي على أكثر من 600 هكتار من الغابات جنوبي كاليفورنيا

غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في أربع دول منها اليمن

غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في أربع دول منها اليمن

(كورونا) حول العالم.. 200 ألف إصابة في آخر 24 ساعة

(كورونا) حول العالم.. 200 ألف إصابة في آخر 24 ساعة

ترامب يطالب بطرد مراسلة صحفية بسبب قدامى المحاربين

ترامب يطالب بطرد مراسلة صحفية بسبب قدامى المحاربين

نفاد شهادات الوفاة في دولة أجنبية بسبب ضحايا فيروس (كورونا)

نفاد شهادات الوفاة في دولة أجنبية بسبب ضحايا فيروس (كورونا)

وزير الدفاع الروسي يُوجّه دعوة للمواطنين بشأن لقاح (كورونا)

وزير الدفاع الروسي يُوجّه دعوة للمواطنين بشأن لقاح (كورونا)

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس (كورونا) في العالم نسبة لعدد السكان

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس (كورونا) في العالم نسبة لعدد السكان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اعتقال شاب بعد إصابته بزعم محاولته طعن جندي قرب سلفيت

اعتقال شاب بعد إصابته بزعم محاولته طعن جندي قرب سلفيت

الاحتلال يركب معدات فوق سطح المسجد الأقصى

الاحتلال يركب معدات فوق سطح المسجد الأقصى

الديمقراطية تدعو شعب السودان الشقيق لرفض الضغوط الأميركية للاعتراف بإسرائيل

الديمقراطية تدعو شعب السودان الشقيق لرفض الضغوط الأميركية للاعتراف بإسرائيل

الديمقراطية تُدين خطوات صربيا كوسوفو وتدعو لمقاطعتهما فلسطينياً وعربياً

الديمقراطية تُدين خطوات صربيا كوسوفو وتدعو لمقاطعتهما فلسطينياً وعربياً

إصابة أسيرين في سجن &#34;عوفر&#34; بفيروس (كورونا)

إصابة أسيرين في سجن "عوفر" بفيروس (كورونا)

وزارة السياحة والآثار تُدين قرار مصادرة مواقع أثرية في سلفيت

وزارة السياحة والآثار تُدين قرار مصادرة مواقع أثرية في سلفيت

الاقتصاد تحرر 22 محضر ضبط لتجار مخالفين

الاقتصاد تحرر 22 محضر ضبط لتجار مخالفين

فض احتفالات زفاف وبيت عزاء في قلقيلية

فض احتفالات زفاف وبيت عزاء في قلقيلية

منوعات

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

عربي

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

مدينة عربية تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات