شؤون فلسطينية

وزارة العمل بغزة تنفذ 336 فرصة تشغيل مؤقت لصالح وزارة الصحة

وزارة العمل بغزة تنفذ 336 فرصة تشغيل مؤقت لصالح وزارة الصحة
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل بغزة انها نفذت ومن خلال برامج التشغيل المؤقت 336 فرصة تشغيل لمدة 6 شهور لكوادر بشرية لصالح وزارة الصحة.

وأوضح م. ماهر ابوريا مدير عام التشغيل ان وزارة العمل تسعي لتعزيز قدرات وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا الي انه تم تنفيذ 234 من الكوادر البشرية في التخصصات الطبية بتمويل سويسري، وعدد 102 كوادر بشرية في الوظائف الخدماتية بتمويل حكومي.

وأكد ابوريا ان وزارة العمل تسعي الي تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة من خلال اعداد قوائم للمرشحين للاستفادة من المساعدات المالية وفق المعايير من قاعدة بيانات المسجلين لدي الوزارة والتي بلغت 160 الف عامل متضرر والمتوقع تنفيذها قريبا.

أخبار ذات صلة

شاهد.. هنية: استطاعت المقاومة بغزة من صناعة صواريخ دك تل أبيب وما بعدها

شاهد.. هنية: استطاعت المقاومة بغزة من صناعة صواريخ دك تل أبيب وما بعدها

الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكاً إسرائيلياً بحق &#34;الأقصى&#34; و&#34;الإبراهيمي&#34; خلال آب المنصرم

الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكاً إسرائيلياً بحق "الأقصى" و"الإبراهيمي" خلال آب المنصرم

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الصحة بغزة: وفاة مواطنة (36) عاما بعد إصابتها بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: وفاة مواطنة (36) عاما بعد إصابتها بفيروس (كورونا)

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

وزارة الخارجية: الدخول بالمرحلة النهائية من حملة عودة الأحباب بالاتجاهين

وزارة الخارجية: الدخول بالمرحلة النهائية من حملة عودة الأحباب بالاتجاهين

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي

التربية تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة في طولكرم وتشطيب أخرى بشمال الخليل

التربية تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة في طولكرم وتشطيب أخرى بشمال الخليل

الاحتلال يُغلق باب العامود ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يُغلق باب العامود ومستوطنون يقتحمون الأقصى

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

&#34;مباحث التموين&#34; تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

"مباحث التموين" تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

منوعات

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

عربي

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات

صور: السعودية تُرمم منزل &#34;لورانس العرب&#34; في ينبع

صور: السعودية تُرمم منزل "لورانس العرب" في ينبع