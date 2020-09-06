رئيس جامعة الأزهر بغزة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن العملية الدراسية بظل (كورونا)

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خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر بغزة، أنه إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه، في ظل الإجراءات بسبب تفشي فيروس (كورونا)، فإن الجامعة، ستبدأ الفصل الدراسي الأول الجديد، عبر نظام التعليم الإلكتروني.



وأوضح التيان في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه إذا ما تحسنت الأوضاع، يمكن اللجوء إلى التعليم المدمج، أي التعليم الوجاهي والإلكتروني، لافتاً إلى أنه يمكن اللجوء إلى التعليم الوجاهي فقط، إذا ما تحسنت الأمور بشكل كامل.



وفي السياق، أشار التيان إلى أن التسجيل في الفصل الدراسي الأول، سيبدأ يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، أما الدوام، فسيبدأ يوم 20 من نفس الشهر، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، ستبدأ الجامعة بالتعليم الإلكتروني.



وفيما يتعلق بعملية التسجيل، أكد رئيس جامعة الأزهر، أنه سيتم فتح باب التسجيل للطلاب القدامى، يوم 13 أيلول/ سبتمبر، أما التسجيل للطلاب الجدد، فإن عملية التسجيل لازالت مستمرة.