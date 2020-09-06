شؤون فلسطينية

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأحد 6/9/2020 القوى والأحزاب في حركة التحرر العربية، لأن تتقدم الصفوف في مواجهة سياسات الانفتاح على دولة الاحتلال والتطبيع معها.

وأضافت الجبهة: أنه بعد أن أصبح التطبيع محوراً رئيسياً على جدول أعمال صفقة ترامب- نتنياهو، وفي ظل التدافع والهرولة لدى بعض الأنظمة العربية، للإستجابة لرغبات إدارة ترامب، والإنصياع لضغوطها، والنزول عند تعليماتها، إن في عقد ما
يسمى "معاهدات سلام"، أو في السماح لطائرات دولة الاحتلال عبور الأجواءالعربية في تجوالها في سماء المنطقة بحرية تامة، أو في إقامة علاقات "غير رسمية" تمهيداً لاقتناص اللحظة المناسبة للكشف عنها، باتت قوى وأحزاب حركة التحرر العربية جزءاً رئيسياً من المقاومة العربية الشاملة للتحالف الأميركي الإسرائيلي،
 وكل حزب وقوة سياسية في ميدانها الوطني، للضغط على حكوماتها لعرقلة سياسات الهرولة والالتزام بمبادئ التضامن الأخوي والأخلاقي مع قضية شعبنا، وحقوقه الوطنية المشروعة، وقرارات القمم العربية والإسلامية في فرض الحصار والعزل على دولة الاحتلال، ونزع الشرعية عنها، باعتبارها دولة عدوان واحتلال استعماري استيطاني عنصري وفاشي، ودولة مارقة متمردة على قرارات الشرعية والقوانين الدولية، ودولة إرهاب منظم، وفساد سياسي وفكري وعنصري بامتياز.

ودعت الجبهة إلى بناء أوسع جبهة مقاومة شعبية عربية، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية في الحرية والإستقلال والإزدهار، في الوقت الذي يحاول فيه التحالف الأميركي- الإسرائيلي فرض الحصار عليها، ونهب ثرواتها، وتفويض أسس صمودها واستقلالها، وتدمير القيم الوطنية والديمقراطية والحداثية لصالح قيم التبعية على مستوى الأنظمة الفاسدة والديكتاتورية، وعلى مستوى الأفراد أصحاب النزعات الانتهازية.

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