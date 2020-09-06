وزارة الخارجية: الدخول بالمرحلة النهائية من حملة عودة الأحباب بالاتجاهين

وقال الديك، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، إن هناك رحلة من

تركيا، تجميع لعدد من الدول في السابع من الشهر الجاري، وتم تجميع من تبقى من العالقين في مصر في ذات اليوم، على أن يتم تسيير رحلة تجميع من دبي في التاسع من الشهر الجاري، مضيفاً أن الوزارة، بصدد الإعلان عن رحلتين جديدتين لإجلاء العالقين في أمريكا، فيما تم إيقاف التسجيل بشكل نهائي.





وأكد الديك، أن الجهود تتركز الآن على عدة مسارات في حملة عودة الأحباب، الأول: تأمين سفر المزيد من الدفعات للمغادرين من الوطن على متن الملكية الأردنية، والثاني: تأمين سفر طلبتنا لدول العالم، والمستوى الأخير تأمين عودة من تقطعت بهم السبل، سواء العالقين داخل قطاع غزة، وما يزيد عن 1300 عالق في عدد من دول العالم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، أنه تم الدخول في المرحلة النهائية من حملة عودة الأحباب بالاتجاهين، سواء العالقين في الخارج أو العالقين في الوطن، وتم إيقاف التسجيل للعالقين في دول العالم، وحصر ما تبقى من العالقين بشكل نهائي، وجاري العمل على ترتيبات عودتهم، الأمر الذي اعتبره انجازاً حقيقياً لدولة فلسطين.