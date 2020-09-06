الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

ألقت الشرطة، اليوم الأحد، القبض على شخصين لارتكابهما 12 جريمة سرقة في عدة مناطق بمحافظة الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى، تلقاها فرع المباحث في شرطة المحافظة من قبل أصحاب المحال التجارية، تتعلق جميعها بقيام مجهولين بسرقة بضاعتهم المعروضة أمام محالهم التجارية، على الفور باشرت المباحث العامة، إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات هذه الجرائم، ومعرفة الفاعلين.





وأضافت، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم، فقد تمكن فرع المباحث من إلقاء القبض على شخصين من المشتبه بهما داخل أحد المنازل بمدينة الخليل، وخلال عملية تفتيش المنزل أصولاً، عثرت الشرطة بداخله على كميات كبيرة من المسروقات، والتي تم ضبطها، بالإضافة لضبط مركبتين استخدمتا في جرائم السرقة.





وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة، وإحالتهما للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن