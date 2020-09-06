شؤون فلسطينية

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، رفض البرلمان العربي، لإعلان جمهوريتي صربيا وكوسوفو، عزمهما افتتاح سفارتيهما في القدس، منبهاً لخطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي، اليوم السبت، إن هذه القرارات أحادية الجانب، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها إسرائيل على مدينة القدس بغير طريق المفاوضات، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومنها القرار الصادر بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن هذه الخطوة، لن تغير شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ولا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

ودعا حكومة وبرلمان جمهوريتي صربيا وكوسوفو إلى مراجعة هذه القرارات، والعدول عنها، حيث تمثل مخالفة صريحة للإجماع الدولي، بشأن مدينة القدس المحتلة، وستضر بعلاقاتهما بالعالمين العربي والإسلامي، مطالباً دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات، التي ستكون لها تأثيرات سلبية على مستقبل عملية السلام، وتأجيج الصراع في المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان، تمسك البرلمان العربي، بقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 في حل القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

شاهد.. هنية: استطاعت المقاومة بغزة من صناعة صواريخ دك تل أبيب وما بعدها

شاهد.. هنية: استطاعت المقاومة بغزة من صناعة صواريخ دك تل أبيب وما بعدها

الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكاً إسرائيلياً بحق &#34;الأقصى&#34; و&#34;الإبراهيمي&#34; خلال آب المنصرم

الأوقاف: أكثر من 70 انتهاكاً إسرائيلياً بحق "الأقصى" و"الإبراهيمي" خلال آب المنصرم

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الصحة بغزة: وفاة مواطنة (36) عاما بعد إصابتها بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: وفاة مواطنة (36) عاما بعد إصابتها بفيروس (كورونا)

وزارة العمل بغزة تنفذ 336 فرصة تشغيل مؤقت لصالح وزارة الصحة

وزارة العمل بغزة تنفذ 336 فرصة تشغيل مؤقت لصالح وزارة الصحة

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

وزارة الخارجية: الدخول بالمرحلة النهائية من حملة عودة الأحباب بالاتجاهين

وزارة الخارجية: الدخول بالمرحلة النهائية من حملة عودة الأحباب بالاتجاهين

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومؤسسة بيت مال القدس

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

الديمقراطية: على أحزابنا وقوانا العربية أن تتقدم الصفوف بجبهة عريضة لمقاومة التطبيع

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

الشرطة تقبض على شخصين لارتكابهم 12 جريمة سرقة في الخليل

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي

مشعل السلمي: إعلان صربيا وكوسوفو افتتاح سفارتيهما بالقدس مخالف للقانون الدولي

التربية تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة في طولكرم وتشطيب أخرى بشمال الخليل

التربية تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة في طولكرم وتشطيب أخرى بشمال الخليل

الاحتلال يُغلق باب العامود ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يُغلق باب العامود ومستوطنون يقتحمون الأقصى

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

&#34;مباحث التموين&#34; تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

"مباحث التموين" تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

منوعات

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

عربي

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات

صور: السعودية تُرمم منزل &#34;لورانس العرب&#34; في ينبع

صور: السعودية تُرمم منزل "لورانس العرب" في ينبع