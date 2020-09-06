شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق باب العامود ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يُغلق باب العامود ومستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بزعم وجود جسم مشبوه، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتواجدة في نقطة عسكرية على باب العامود، أغلقت المنطقة، واحتجزت عدداً كبيراً من المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى، ومنعتهم من الدخول والخروج من البلدة القديمة من باب العامود.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال، فتشت أغراض المواطنين بمنطقة باب العامود، بشكل استفزازي.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن 54 مستوطناً، اقتحموا المسجد من باب المغاربة عبر مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية بصوت علني، خلال جولاتهم الاستفزازية، وغادروا من باب السلسة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، أمّنت اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، وفرضت حظر التجول على المنطقة الشرقية من المسجد.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة مئذنة باب الأسباط، في محاولة لتركيب أجهزة مجهولة على المئذنة، ويعتقد أنها كاميرات متطورة.

وتأتي هذه الاقتحامات اليومية، بدعوات جماعات استيطانية؛ لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر؛ لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المقدسيين والمرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، بالاعتقال والإبعاد والاستهداف الجسدي المتكرر؛ بهدف ترهيب المواطنين وتفريغ المسجد لإتاحة المجال أمام المستوطنين لتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

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