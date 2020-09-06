شؤون فلسطينية

إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى بسبب تفشي (كورونا)

إسرائيل تدرس إغلاق المسجد الأقصى بسبب تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تدرس إمكانية إغلاق المسجد الأقصى، أمام المصلين والزوار، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، في الأحياء الفلسطينية المقدسية بشكل كبير.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، سيجري مناقشة حساسة وبشكل خاص، حول إغلاق المسجد الأقصى، في ضوء البيانات المقلقة والقفزة الكبيرة في أعداد المصابين.

وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال في القدس، كانت طالبت بإغلاق المسجد، لكن لم يتم اتخاذ هذه الخطوة، بسبب معارضة الأوقاف الإسلامية. 

ووفقًا للقناة، فإن روني جامزو، المسؤول عن ملف (كورونا) في وزارة الصحة الإسرائيلية، طلب إدراج أحياء البلدة القديمة المحيطة بالأقصى، بأن تكون ضمن المناطق المصنفة بـ "الحمراء".

وأثار ذلك تساؤلًا حول كيفية إغلاق الأقصى، وكنيسة القيامة وحائط البراق، في ظل الحساسيات السياسية والدينية.

وتقول القناة: "في المناقشة التي ستجري اليوم، سيتم إيجاد حلول عملية للجنة الوزارية، حول كيفية التعامل مع هذه الحساسيات".

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، شكلت قائمة تضم 9 مدن وأحياء مصنفة "حمراء"، بهدف فرض الإغلاق عليها بدءًا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد موافقة الحكومة على هذا الأمر في تصويت، سيتم هذا المساء.

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