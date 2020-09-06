شؤون فلسطينية

فتح: سهى الطويل تُواصل القيام بدور مشبوه بالحملة ضد الشعب الفلسطيني

فتح: سهى الطويل تُواصل القيام بدور مشبوه بالحملة ضد الشعب الفلسطيني
سهى الطويل والرئيس الراحل ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس المكتب الإعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، منير الجاغوب، على تصريحات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، سهى الطويل، لقناة (العربية)، أمس السبت.

وقال الجاغوب، في منشور له عبر (فيسبوك): "تصر السيدة سها الطويل، على مواصلة القيام بدور مشبوه في الحملة ضد قيادة الشعب الفلسطيني، واستخدام اسم الشهيد الرمز أبوعمار؛ للتسويق لما يقوم به حكام الإمارات من عبث بالقضية الفلسطينية". 

وأضاف الجاغوب: "حفلت مقابلتها مع قناة العربية بكمّ هائل من محاولات التشويه والإساءة، حتى لتاريخ الشهيد أبوعمار؛ لكن الخطورة في تصريحاتها، هي في الحديث الطائفي الديني البغيض والغريب عن عادات وتقاليد شعبنا، الذي تتعرض مقدساته المسيحية والإسلامية للخطر، والذي يتوحد في معركة الدفاع عن حقوقه دون تمييز بين طائفة أو دين أو مذهب".

وتابع: "لم نكن نتصور، أن تصل السيدة سها إلى هذا المنطق الطائفي التخريبي، الذي يرفضه شعبنا بالمطلق، ولا يمكن فهم محاولات إثارة هذه الفتنة الآن، سوى ضمن إطار ما ارتضت السيدة سها لنفسها، القيام به كأداة تعمل لخدمة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية". 

وأكمل: "نحن على ثقة أن شعبنا الوفي والأمين على تاريخ وإرث الشهيد الرمز أبو عمار، لن ينجر إلى هذا المربع الخطير، ولن يسمح لأحد بالمتاجرة باسم أبوعمار، واستخدامه للإساءة إلى القضية، التي ناضل من أجلها، واستشهد في سبيلها".

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