ما سبب تأخر التطعيمات للأطفال بغزة وهل يؤثر ذلك على صحتهم؟

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خاص دنيا الوطن

أكد يوسف اليعقوبي، مدير برنامج التطعيمات في وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن سبب تأخير التطعيم لدى الأطفال واضح للجميع، لافتاً إلى أنه لا يمكن حالياً فتح مراكز الرعاية الأولية لإعطاء الأطفال التطعيمات، في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وقال اليعقوبي لـ"دنيا الوطن": "لدينا أمهات يأتين ومعهن اثنين أو ثلاثة من الأبناء، وتريد إعطاءهم التطيعم، وبالتالي نحن لسنا بصدد نشر العدوى بين المواطنين، حيث إن هناك قراراً من وزارة الصحة، بإغلاق جميع مراكز الرعاية الأولية".



وفي السياق، أوضح مدير برنامج التطعيمات في وزارة الصحة، أنه بالإمكان إعادة جدولة التطعيمات، وإعطاء جميع الأطفال تطعيماتهم، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه إذا تأخر أي طفل عن تطعيمه، فإن ذلك لا يشكل أي خطر على صحته.



وقال: "عند السيطرة على انتشار فيروس (كورونا)، فبالإمكان إعادة فتح مراكز الرعاية الأولية، وإعطاء الأطفال التطعيمات بشكل طبيعي".