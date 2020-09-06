"مباحث التموين" تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

أغلقت مباحث التموين في محافظة رفح، مخبزاً، بسبب مخالفته للشروط الصحية، وإجراءات السلامة، وذلك خلال جولة تفتيشية على المخابز والمحال التجارية داخل المحافظة.





وذكرت مباحث التموين، أنه تم عمل محضر ضبطْ للمخبز، وفق الإجراءات القانونية، ومن ثم إغلاقه.





وفي سياق متصل، وخلال التفتيش على المحال التجارية، تم توقيف التاجر "ص، م" لاحتكاره السلع الاستهلاكية، وزيادة سعرها، حيث تمت إحالته لمفتش التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

رام الله - دنيا الوطن