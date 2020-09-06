شؤون فلسطينية

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الأحد، العام الدراسي 2020-2021، من مدرسة بنات الأمعري الأساسية.

وقال رئيس برنامج التعليم في (أونروا) الضفة الغربية معاوية أعمر: "إن الوكالة تقدم خدمة التعليم لـ 45 ألف طالب في الضفة، في 96 مدرسة وثلاث كليات، واليوم تم افتتاح العام الدراسي بالعودة التدريجية للطلبة من الصف الأول إلى الرابع، على أن يتم استكمال باقي الصفوف بعد أسبوعين".

ولفت إلى أن خطة العودة إلى الدوام قائمة على عدة مبادئ أساسية، وأهمها: مبدأ الأمان والسلامة داخل غرفة الصف، وعند القدوم ومغادرة المدرسة، إضافة لتقسيم الصفوف إلى أعداد قليلة لا تتجاوز الـ 25 طالباً في الصف، وهذا يضمن أن تكون مسافة بين الطلبة، وتم تزويدهم بالكمامات الخاصة، التي تم صناعتها من قبل (أونروا) وفق المعايير.

وأضاف "قمنا بتزويد المدارس بمواد التعقيم والتنظيف، وجرى تعيين عدد إضافي من أذنة المدارس، حتى نضمن عملية التعليم بشكل مستمر، بما لا يقل عن مرتين في اليوم، إضافة لقياس درجة حرارة الطلبة قبل دخول الصف، فضلاً عن التعليم المدمج، الذي يقلل الاحتكاك مع الخارج".

ولفت إلى أن مدارس وكالة الغوث، بدأت التعويض في قطاع غزة مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي، ولكنها توقفت قبل أسبوع، ولم تستأنف حتى الآن، نظرًا للظرف المستجد، وانتشار فيروس (كورونا).

ووجه أعمر رسالة للمجتمع والأهالي، بأن مدارس (أونروا) جاهزة لاستقبال الطلبة، وعلى الأهل متابعة التعليم الذاتي مع أبنائهم في البيت، مع ضرورة عدم إحضار الطالب الذي يشعر بأي مرض إلى المدرسة، علمًا أن الأخيرة ستتكفل بتعليمه عن بعد بالطريقة الملائمة.

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