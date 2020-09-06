الاحتلال يُغلق مدخل الجلزون ويمنع مرور المركبات في شارع نابلس

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال منعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم، ومن المرور من شارع نابلس، المحاذي لمدخله، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق طويلة للوصول إلى رام الله.



يشار إلى أن الاحتلال، يغلق البوابة الحديدية القريبة من المخيم والمؤدية إلى رام الله، منذ عدة أشهر.







رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.