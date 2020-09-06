شؤون فلسطينية

زراعة خانيونس: جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية

زراعة خانيونس: جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت لجنة الطوارئ في مديرية زراعة خانيونس عملها ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقا، من أجل تجاوز العقبات وتداعيات جائحة كورونا، حيث قامت اللجنة بكل طاقتها بحل مشاكل المزارعين وتسهيل الوصول الى مزارعهم وتزويدهم بالمستلزمات الزراعية للبدء في الموسم الزراعي الجديد.

كما قامت اللجنة بتسهيل عمل محطات التعبئة، ووصول المنتجات الزراعية اليها ليتم فرزها ونقلها الى نقاط البيع لتصل الى المستهلك بطريقة امنة ، اضافة الى استمرارها في تسهيل حركة البضائع الزراعية على الحواجز من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والبلدية واللجان المختصة.

من جانبه، دعا م. حسام ابو ســـعدة مدير مديرية خانيونس جميع المزارعين والمربين الى الالتزام بعوامل السلامة والامان والحفاظ على التباعد ، وفي حال التعرض لاي مشكلة التواصل مع المديرية، مقدما شكره الى الطاقم الاداري في مديرية زراعة خانيونس لما بذلوه من جهد في سبيل خدمة المزارعين
وأكد أبو سعدة ان الهدف الذي نسعى اليه هو خدمة المجتمع والمزارعين والمربين، والمشاركة مع كل الجهات لتسهيل العمل الزراعي في محافظة خانيونس، من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير الامن الغذائي للمواطنين.
 

أخبار ذات صلة

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

&#34;مباحث التموين&#34; تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

"مباحث التموين" تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية

الاحتلال يُغلق مدخل الجلزون ويمنع مرور المركبات في شارع نابلس

الاحتلال يُغلق مدخل الجلزون ويمنع مرور المركبات في شارع نابلس

عريقات: فلسطين ستقطع علاقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

عريقات: فلسطين ستقطع علاقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

أم الفحم: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أم الفحم: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في حوارة جنوب نابلس

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

&#34;مباحث التموين&#34; تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

"مباحث التموين" تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية

الاحتلال يُغلق مدخل الجلزون ويمنع مرور المركبات في شارع نابلس

الاحتلال يُغلق مدخل الجلزون ويمنع مرور المركبات في شارع نابلس

زراعة خانيونس: جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية

زراعة خانيونس: جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية

أم الفحم: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أم الفحم: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في حوارة جنوب نابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

منوعات

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

عربي

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات

صور: السعودية تُرمم منزل &#34;لورانس العرب&#34; في ينبع

صور: السعودية تُرمم منزل "لورانس العرب" في ينبع