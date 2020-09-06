دولي

غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في أربع دول منها اليمن

غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في أربع دول منها اليمن
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مذكرة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، من خطر تفشي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالنزاعات: اليمن وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بينما لفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي إلى أكثر من 50 مليون شخص.

وأفاد غوتيريش في التقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2020 والتحليلات الأخيرة للأمن الغذائي، بأن الدول الأربع تشكل «كبرى أزمات الغذاء في العالم»، لافتاً إلى أن تمويل المساعدة منخفض للغاية. وقال إن «العمل مطلوب الآن» من أجل هذه الدول التي «عانت سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به»، مؤكداً أن «سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى يواجهون شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة».

 ولاحظ أن المؤشرات الرئيسية «تتدهور بالمثل» في عدد من الدول الأخرى المتضررة من النزاع بما فيها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان، مستدركاً أن «الوضع يختلف من بلد إلى آخر، لكنّ المدنيين يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح، مع تدمير سبل العيش وتعطيل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه وسط هشاشة متزايدة». وفي الوقت نفسه «تتعرض العمليات الإنسانية للهجوم أو التأخير أو تجري إعاقة توصيل المساعدات المنقذة للحياة».

 ونبه إلى أن انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من النزاعات «تفاقم الآن بسبب الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وكلها تفاقمت بسبب جائحة (كوفيد – 19)».

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، أن التداعيات الاقتصادية للوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود على الحركة كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وقال: «نحن بحاجة إلى التركيز على الأمور التي ستسبب بالفعل أكبر خسارة في الأرواح». وأكد أن وجود أربع دول يفي بالمتطلبات الواردة في قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2018 لتقديم تقرير عندما يكون هناك خطر مجاعة بسبب نزاع ما وانعدام أمن غذائي على نطاق واسع.

ووفقاً لمذكرة غوتيريش، فإن العنف المتصاعد في شرق الكونغو «يؤدي مرة أخرى إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والجوع»، إذ إن «أكثر من 21 مليون شخص يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد». وقال إنه مع تمويل 22% فقط من نداء الأمم المتحدة الإنساني حالياً «ستحتاج البرامج الأساسية إلى تقليص أو تعليق»، موضحاً أن «الخطر يعود ببطء» إلى اليمن، بعدما حشد المجتمع الدولي الكثير من الموارد قبل عامين للحيلولة دون أن يؤدي النزاع المتصاعد والتردي الاقتصادي في أفقر دولة عربية إلى المجاعة، محذراً من ظروف مماثلة تظهر اليوم. ونقل عن دراسة حديثة أن 3.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعانون الآن «انعدام الأمن الغذائي بدرجة كبيرة»، وأن أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 140% من المتوسط قبل بدء النزاع عام 2015، ونبه إلى أنه «مع تمويل 24% فقط من المتطلبات الإنسانية عام 2020، تضطر الوكالات الآن إلى تقليص البرامج الأساسية أو إغلاقها».

وقال غوتيريش إن الوضع تدهور بسرعة في النصف الأول من عام 2020 في منطقتي جونقلي وبيبور الإداريتين بجنوب السودان «بسبب تصاعد العنف وانعدام الأمن»، مشيراً إلى أن القتال رافقته هجمات واسعة النطاق على الأراضي الزراعية والرعوية ونهب الماشية والغذاء، مما ترك أكثر من 1.4 مليون شخص في المنطقة «يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد. بالإضافة إلى ما لا يقل عن 350 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاداً أو معتدلاً».

وكان بيزلي يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية الـ106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، فأكد أن جائحة «كوفيد - 19» ستزيد عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بأكثر من 14 مليوناً، مؤكداً أن الإجراءات التي تُتخذ الآن ستحدد النجاح أو الفشل في الحيلولة دون تحول هذه الأزمة الصحية إلى جائحة جوع. 

وأوضح أن بعض كبرى عمليات البرنامج موجودة في كل من اليمن وسوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث تلقى أكثر من 14.4 مليون شخص المساعدات من برنامج الأغذية العالمي في يوليو (تموز) 2020. وأضاف أن البرنامج يقدم مساعدات لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن ومصر والعراق وكذلك يقدم الاستجابة لأزمة لبنان الثلاثية المتمثلة في انفجار مرفأ بيروت، وأزمة «كوفيد - 19»، والتراجع الاقتصادي المستمر.

أخبار ذات صلة

(كورونا) حول العالم.. 200 ألف إصابة في آخر 24 ساعة

(كورونا) حول العالم.. 200 ألف إصابة في آخر 24 ساعة

ترامب يطالب بطرد مراسلة صحفية بسبب قدامى المحاربين

ترامب يطالب بطرد مراسلة صحفية بسبب قدامى المحاربين

نفاد شهادات الوفاة في دولة أجنبية بسبب ضحايا فيروس (كورونا)

نفاد شهادات الوفاة في دولة أجنبية بسبب ضحايا فيروس (كورونا)

وزير الدفاع الروسي يُوجّه دعوة للمواطنين بشأن لقاح (كورونا)

وزير الدفاع الروسي يُوجّه دعوة للمواطنين بشأن لقاح (كورونا)

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس (كورونا) في العالم نسبة لعدد السكان

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس (كورونا) في العالم نسبة لعدد السكان

إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) تجاوز 1000

إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) تجاوز 1000

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

فرنسا: تحذيرات من ارتفاع أكثر حدة بإصابات (كورونا) خلال الأسبوعين القادمين

فرنسا: تحذيرات من ارتفاع أكثر حدة بإصابات (كورونا) خلال الأسبوعين القادمين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

غزة: النيابة العامة تحقق في 199 قضية تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي

&#34;مباحث التموين&#34; تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

"مباحث التموين" تُغلق مخبزًا وتُوقف تاجرًا برفح

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية

(أونروا) تفتتح العام الدراسي من مدرسة بنات الأمعري الأساسية

الاحتلال يُغلق مدخل الجلزون ويمنع مرور المركبات في شارع نابلس

الاحتلال يُغلق مدخل الجلزون ويمنع مرور المركبات في شارع نابلس

زراعة خانيونس: جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية

زراعة خانيونس: جهودنا متواصلة لتسهيل حركة البضائع الزراعية

أم الفحم: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أم الفحم: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يحطمون زجاج مركبات في حوارة جنوب نابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

منوعات

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

هل تعرفون أن هذه الممثلة الشابة هي إبنة الفنان سامح الصريطي؟

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

عربي

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم &#34;خطر جداً&#34; ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات

صور: السعودية تُرمم منزل &#34;لورانس العرب&#34; في ينبع

صور: السعودية تُرمم منزل "لورانس العرب" في ينبع