عريقات: فلسطين ستقطع علاقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية منظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم الأحد: إن فلسطين، ستقطع علاقاتها مع أي دولة، تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.





وأضاف في تغريدة له عبر (تويتر): "سوف نبذل جهوداً جبارة؛ لمنع مخالفة القانون الدولي، ونقل أي سفارة إلى القدس، ولكن أي دولة، سوف تُصر وتنقل سفارتها، فإن دولة فلسطين، سوف تقطع علاقاتها، وتسحب سفيرها.





وتساءل عريقات "أين الدول العربية والإسلامية؟! أليس هذا هو السؤال ياأصحاب الحرص على فلسطين؟".





والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صربيا، التزمت بنقل سفارتها إلى القدس، فيما اتفقت كوسوفو وإسرائيل على التطبيع، وإقامة علاقات دبلوماسية.





فيما أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن دولتي صربيا وكوسوفو، تعتزمان نقل سفارتي بلديهما إلى مدينة القدس.