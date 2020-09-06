أم الفحم: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأحد، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المدينة.





وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقاً لآخر المعطيات والإحصائيات من وزارة الصحة، بشأن انتشار فيروس (كورونا) في أم الفحم، فإنه سُجّلت 50 إصابة جديدة في المدينة أمس السبت.





وأوضح، أن "عدد الحالات النشطة والمصابة الآن في المدينة، هو 402 حالة، وعدد الإصابات الكلي 1089 إصابة منذ البداية، و687 حالة تعافت وشفيت" وفق (عرب 48).





وختم الناطق بلسان بلدية أم الفحم بالقول: إنه "يمكن إجراء الفحص في قاعة السوق البلدي، اليوم الأحد من الرابعة عصراً ولغاية السابعة مساءً.

رام الله - دنيا الوطن