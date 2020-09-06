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تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة

تحول خطير.. مصابون بفيروس (كورونا) بالأردن وضعهم "خطر جداً" ولا يعانون أمراضاً مزمنة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، عبدالرزاق الخشمان، السبت، أن 5 مصابين بفيروس (كورونا) المستجد، حالتهم "خطرة جداً"، وموصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي، موضحاً أن "3 منهم يعانون من فشل كلوي".

وقال الخشمان، إن "الخمس حالات في حالة خطرة جداً على أجهزة التنفس الاصطناعي، ووضعهم الصحي حرج"، موضحاً أن "3 حالات منهم يبلغون من العمر (34، 40، 50) عاماً، ولم يكونوا يعانون من أمراض مصاحبة، وليس لديهم سجل مرضي سابق، وتم إخالهم إلى المستشفى بحالة جيدة، ثم بدأت تظهر عليهم مضاعفات خطرة، والتهاب رئوي حاد، وبالتالي أصيبوا بفشل كلوي، ما اضطر المستشفى إلى إجراء غسيل كلى لهم" وفق (صحيفة الممملكة).

وبين أن تدهور الحالات السليمة والصغيرة نسبياً مؤشر خطير، مشيراً إلى أنه من المتوقع ازدياد عدد الحالات الخطرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وأشار الخشمان إلى أن "المستشفى يحتوي على 80 سريراً للعناية الحثيثة"، مشيراً إلى أن المشفى للحالات التي بحاجة إلى علاج؛ وليست للحالات الخفيفة. 

وأضاف الخشمان أن "197 حالة مصابة بفيروس (كورونا) تتلقى العلاج حالياً، ومن المتوقع خروج بين 15 إلى 25 حالة خلال ساعات".  

وحول حالات الشفاء، قال الخشمان، إن المصاب بعد أن يمر عليه 12 يوماً من دون ظهور أعراض، يبقى في المستشفى 5 أيام إضافية، ثم يخرج بغض النظر عن نتيجة فحص (بي سي آر) بسبب بقاء الفيروس الميت في جسمه لعدة شهور، حيث يتبين ذلك بفحص الصبغة الجينية (آر أن ايه) للمريض، وأن المريض يصبح غير معد في هذه الحالة.

ويستقبل مستشفى الأمير حمزة مصابين بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة، وكان الخشمان قال في وقت سابق: إن جميع أسرّة المستشفى، خصصت لحالات العزل المتعلقة بالفيروس، مشيراً إلى أن عدد المصابين، الذين يرقدون على أسرّة المستشفى، وصل إلى 247 مصاباً.  

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