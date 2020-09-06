قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، فتى من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم ، على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق المدينة.



وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المذكور انزلت الفتى نور سعدي الحسنات (17 عاما)، من المركبة التي كان يستقلها، واحتجزته، قبل ان تعتقله.



فيما اعتقلت مواطنين، من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وهم جلال داوود أبو سنينة، ونسيم ماهر الأطرش، بعد أن اقتحمت منزليهما في منطقة وادي الهرية بالمدينة.



وأفادت مصادر، أن قوات الاحتلال، فتشت عدة منازل عرف من أصحابها: صابر أبو داوود، وفرج أبو العسل، في الخليل، ومنزل حسن الشراونة في دير سامت، وفقا لوكالة (وفا).



كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال إسكان المهندسين في مدينة جنين، واستولت على مركبة كانت متوقفة أمام أحد المنازل.