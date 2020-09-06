شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل (162) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 الماضية

الصحة بغزة: تسجيل (162) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 الماضية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (162) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 158 من داخل المجتمع و4 حالات من مراكز الحجر.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1266 عينة، حيث بلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 969.

وأوضحت الصحة، أن الحالات النشطة حالياً (873) منها (843) من المجتمع و(30) من العائدين، وأن عدد المتعافين، بلغ 89 بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى ست حالات داخل المجتمع، وحالة من العائدين.

وأشارت الصحة إلى أن غرفة عمليات الطوارئ في حال انعقاد دائم؛ لبحث تطورات الحالة الوبائية، ومتطلبات مواجهتها، مبينة أنها قطعت شوطاً مهما في تقصي الحالة الوبائية خلال الايام السابقة، ولازلت الطواقم المختصة، مستمرة في عملها لكسر حلقات التفشي.

ونوهت إلى أن غرفة عمليات الطوارئ تتابع وتقيم الحالة الوبائية أولاً بأول، وتتخذ الإجراءات التي تناسب كل منطقة بشكل متوازن، مع التخفيف الجزئي، لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الصفراء والخضراء.

وقالت: ان نجاة قطاع غزة، والوصول به إلى بر الأمان في هذه المرحلة، مسؤولية الجميع، ويجب ان تتضافر كافة الجهود لاحتوائها.

ووجهت رسالة إلى المواطنين، أكدت فيها على الجميع عدم التحرك خارج المنازل في المناطق، التي يسمح فيها بالحركة، وفق الضوابط بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي، وعدم التجمع والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الازدحام.

وأكدت أن على كافة مؤسسات القطاع العام والخاص، ومزودي الخدمات، الالتزام التام بالضوابط الوقائية مع موظفيها ومرتاديها.

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