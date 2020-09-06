شؤون فلسطينية

تفاصيل أول لقاء مباشر بين هنية وحسن نصر الله في لبنان

تفاصيل أول لقاء مباشر بين هنية وحسن نصر الله في لبنان
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)​، ​إسماعيل هنية،​ ونائبه الشيخ ​صالح العاروري،​ والوفد المرافق.

وأوضحت الوكالة، أنه جرى استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة، وما تواجهه ​القضية الفلسطينية​.

وأضافت الوكالة: "تم في اللقاء، استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة، وما تواجهه ​القضية الفلسطينية​ من أخطار، خصوصاً (​صفقة القرن​) ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب ومسؤولية الأمة تجاه ذلك". 

وتابعت: "تم التأكيد على ثبات محور ​المقاومة​ وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه، كما جرى التأكيد على متانة العلاقة بين (حزب الله) وحركة (حماس) والقائمة على أسس الإيمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين".

ويذكر، أن هنية وصل إلى لبنان في أول زيارة له منذ 27 عاماً، وهي تعد الأولى له بعد عودته إلى فلسطين عام 1993، إذ كان مبعداً إلى مرج الزهور في لبنان.

واستقبل رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، ورئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، والوفد المرافق، والمعاون السياسي لرئيس المجلس، النائب علي حسن خليل، وعضو المكتب السياسي لحركة (أمل) محمد جباوي.

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