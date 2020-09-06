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مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، السبت، مباحثات في القاهرة، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، ومستجدات القضية الفلسطينية.

واتفق الوزيران على ضرورة تنسيق المواقف، إزاء الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، بما يحقق مصالح البلدين، ويدعم العمل العربي المشترك وفق (سكاي نيوز).

وأعرب الوزيران، عن ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، استناداً لمقررات الشرعية الدولية.

وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي، الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة، وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار.

وأكد الوزيران على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية، التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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