عربي

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
يستأنف البرلمان العراقي جلساته، في وقت تبقى ملفات عدة مطروحة على طاولة النقاش، أبرزها قانون الانتخابات، الذي وافقت عليه اللجنة القانونية في البرلمان.

ورغم أن اللجنة أقرت نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، فإن الخلاف بشأن المادة الخامسة عشر من القانون مازال مستمرا بين القوى السياسية وفق (سكاي نيوز).

وتنص المادة على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في كل محافظة بدل الدائرة الواحدة.

وهي مادة تلقى دعما من بعض القوى السياسية، مثل كتلة "سائرون"، والمطالبين بالتغيير خاصة من نشطاء الاحتجاجات الأخيرة، لكن كتلا سياسية تقليدية أخرى مازالت تفضل نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.

ووسط هذه الخلافات يستبعد مراقبون إمكانية تمرير قانون الانتخابات الجديد قريبا، بسبب سعي قوى سياسية للبقاء في الواجهة والهيمنة على القرار السياسي.

ملف آخر على علاقة بالانتخابات، سيكون مطروحا في البرلمان العراقي، وهو حل المشكلة القانونية للمحكمة الاتحادية، وإيجاد مخرج قانوني لتعويض أحد أعضائها بعد إحالته إلى التقاعد لأسباب صحية.

خاصة أن عدم حل المشكلة القانونية للمحكمة يمثل عقبة أمام إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من يونيو المقبل، فالمحكمة لا تستطيع عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها للتقاعد.

وفشلت القوى السياسية خلال دورات برلمانية سابقة في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، بسبب الخلافات على آلية ترشيح أعضاء المحكمة وطريقة التصويت.

وتلعب المحكمة الاتحادية دورا محوريا في الانتخابات، فهي التي تصدق على نتائجها، بعد عقد جلسة بكامل أعضائها.

أخبار ذات صلة

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

صور: السعودية تُرمم منزل &#34;لورانس العرب&#34; في ينبع

صور: السعودية تُرمم منزل "لورانس العرب" في ينبع

شاهد: استمرار اشتعال النيران في محمية الشوح بريف اللاذقية بسوريا

شاهد: استمرار اشتعال النيران في محمية الشوح بريف اللاذقية بسوريا

رئيس مالي المخلوع يُغادر بلاده متوجهاً لدولة عربية

رئيس مالي المخلوع يُغادر بلاده متوجهاً لدولة عربية

عالم عربي يُهدد الولايات المتحدة بشأن لقاح فيروس (كورونا)

عالم عربي يُهدد الولايات المتحدة بشأن لقاح فيروس (كورونا)

الكويت تكشف الحالة الصحية لأميرها

الكويت تكشف الحالة الصحية لأميرها

مصر: 130 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 130 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

السودان: إدارة ترامب طلبت منا التطبيع مع إسرائيل مقابل رفعنا من قائمة الإرهاب

السودان: إدارة ترامب طلبت منا التطبيع مع إسرائيل مقابل رفعنا من قائمة الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فتى على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتى على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يقتحم جنين ويستولي على مركبة

الاحتلال يقتحم جنين ويستولي على مركبة

النقل والمواصلات تفحص 46 مركبة دخلت عبر معبر بيت حانون

النقل والمواصلات تفحص 46 مركبة دخلت عبر معبر بيت حانون

تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

21 إصابة جديدة بـ(كورونا) في صفوف المغتربين الفلسطينيين

21 إصابة جديدة بـ(كورونا) في صفوف المغتربين الفلسطينيين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى نهاية الأسبوع الجاري

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى نهاية الأسبوع الجاري

منوعات

شاهد: مودل شمس ترقص على &#34;لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: مودل شمس ترقص على "لقيت الطبطبة"

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

شاهد: شقيقة ميريام فارس تفوقها جمالاً وأنوثة.. فلماذا تخفيها؟

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

فراس سعيد يرد على هيفاء وهبي بعد ان وصفته بـ (السكسي)

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

بسبب (كورونا).. الموت يفجع فناناً مصرياً شهيراً

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني &#34;بالبنط العريض&#34; بنفس صوت وحركات والدتها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني "بالبنط العريض" بنفس صوت وحركات والدتها

عربي

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات لتحقيق السلام

العراق.. &#34;المادة العقدة&#34; تعرقل قانون الانتخابات

العراق.. "المادة العقدة" تعرقل قانون الانتخابات

صور: السعودية تُرمم منزل &#34;لورانس العرب&#34; في ينبع

صور: السعودية تُرمم منزل "لورانس العرب" في ينبع

شاهد: استمرار اشتعال النيران في محمية الشوح بريف اللاذقية بسوريا

شاهد: استمرار اشتعال النيران في محمية الشوح بريف اللاذقية بسوريا