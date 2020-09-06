تيسير خالد: معايير الإدارة الأميركية بالموقف من الإرهاب فاسدة وغير أخلاقية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معايير الإدارة الأميركية في الموقف من الإرهاب بأنها معايير غير أخلاقية، تمارس من خلالها عمليات ابتزاز لعديد من الدول، في كرامتها وسيادتها واستقلالها وأنظمة حكمها، ومنها السودان وصربيا وكوسوفو؛ لدفعها إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفتح سفارات لها في القدس المحتلة، على أبواب انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية من أجل تحسين فرص ترامب للفوز في هذه الانتخابات، التي سوف تجري في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



جاء ذلك، تعقيباً على حديث لوزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في مقابلة مع صحيفة (التيار) السودانية يوم أمس السبت، قال فيه: إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، جاء إلى الخرطوم في الخامس والعشرين من آب/ أغسطس الفائت وطرح ملفين، الأول: التطبيع بين السودان وإسرائيل، ثانياً: حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأكد خالد على وضع الملفان في سلة واحدة، وبأن الإدارة الأميركية، وعدت بدراسة إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع علاقاتها رسمياً مع إسرائيل.



ودعا شعوب جميع الدول وقواها السياسية الحية، التي تتعرض لأعمال ابتزاز رخيصة من الإدارة الأميركية، وخاصة من الخارجية الأميركية، ومن فريق ترامب للعبث في شؤون الشرق الأوسط، ودول العالمين العربي والاسلامي، التي تتصرف بمسؤولية وشجاعة.



ونوه خالد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله الوطني العادل، وحقه في تقرير المصير في وجه الطاغوت الأميركي، والدفاع عن كرامة شعوبها وعن سيادتها واستقلالها وحقها في اختيار أنظمة حكمها، إلى الصمود في وجه الضغوط الهائلة التي تتعرض لها؛ لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلافاً لإرادة ومصالح شعوبها.



فيما أكد على رفض سياسة التدخل في شؤونها الداخلية، وفرض الإملاءات عليها، ودفعها للتصرف خلافاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية من أجل تحسين فرص نجاح رئيس شعبوي فاسد، لا يقيم وزناً للقانون وقيم الحرية والعدالة في الانتخابات.