الاحتلال يعتقل فتى على حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتى من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، على حاجز (الكونتينر) العسكري شمال شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المذكور، أنزلت الفتى نور سعدي الحسنات (17 عاماً)، من المركبة التي كان يستقلها، واحتجزته، قبل أن تعتقله.