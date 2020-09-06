دولي

(كورونا) حول العالم.. 200 ألف إصابة في آخر 24 ساعة

(كورونا) حول العالم.. 200 ألف إصابة في آخر 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت نحو 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أمس السبت، ليتجاوز إجمالي المصابين 26.7 مليونا، كما تجاوز عدد الوفيات 877 ألفا، بينما يواصل الفيروس انتشاره.

ويتواصل انتشار الفيروس في العديد من الدول حول العالم، ويلحظ تفشي متسارع للوباء td الهند والمكسيك والبرازيل، فيما شككت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائبة الرئيس الأميركي بجانب المرشح الديمقراطي جو بايدن، من التسرع بطرح لقاح في أميركا، قائلة إنها لا تثق بكلمة الرئيس دونالد ترامب عن مدى فعالية أي لقاح لفيروس كورونا وفق (روسيا اليوم).

وسجلت البرازيل، أمس السبت، أكثر من 30 ألف إصابة جديدة، بجانب 682 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 4.1 ملايين مصاب وأكثر من 126 ألف وفاة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

بينما في المكسيك، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت أمس 6319 حالة إصابة مؤكدة جديدة و475 حالة وفاة إضافية، ليصبح المجموع الكلي أكثر من 629 ألف إصابة و67 ألف حالة وفاة.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند أربعة ملايين حالة إصابة، حيث تصدرت العالم في الإصابات الجديدة وتفاقم البؤس في المناطق النائية الشاسعة في البلاد، وأدت الزيادات الحادة إلى شلل في نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من نقص التمويل.

ورفعت 86432 حالة تمت إضافتها خلال ال 24 ساعة الماضية إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند إلى 4023179 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، 1089 حالة وفاة ليصبح الإجمالي 69561.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى حالة وفاة واحدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 21 ألفا و177 إصابة، و334 وفاة.

وفي القارة الأوروبية، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 8550 إصابة جديدة السبت، انخفاضا من 8975 حالة تم تسجيلها في البلاد الجمعة، حيث كانت حصيلة الجمعة من بين الأعلى منذ بداية تفشي الوباء.

في بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 وفاة و1813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يعني ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 41 ألفا و459 حالة.

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