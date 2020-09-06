الكيلة: انتشار فيروس (كورونا) بغزة مختلف عن كل العالم بسبب الكثافة السكانية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة، سيكون مختلفاً عن كل العالم، مشيرةً إلى أن ذلك بسبب الكثافة السكانية العالية.





وأوضحت الكيلة، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الوفد الوزاري، الذي وصل القطاع الجمعة الماضي، أجرى سلسلة لقاءات بشأن الحالة الوبائية في قطاع غزة.





وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المقرر، أن يتم اليوم ادخال 20 شاحنة طبية للقطاع؛ للمساعدة في مواجهة تفشي الفيروس.









رام الله - دنيا الوطن