أحمد حلس: لقاء الأمناء العامين نجح بسبب سرية التواصل واللقاءات

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أحمد حلس: إن لقاء الأمناء العامين، الذي جرى عقده الخميس الماضي، نجح بسبب سرية التواصل واللقاءات.



وأضاف حلس، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "الانقسام حالة استثنائية، وشعبنا نبذها وسننبذها وسنعمل بوحدة، المؤسسات، وشعبنا له مصلحة في إنجاح مؤتمر الأمناء العامين، وشعبنا واحد موحد، وله هدف واضح، هو التخلص من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية".



وأشار حلس، إلى أن مهلة الخمسة أسابيع، التي منحت للفصائل لتقديم رؤيتها لإنهاء الانقسام، ستكون أكثر من كافية للوصول لاتفاق.





رام الله - دنيا الوطن