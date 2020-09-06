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دولي

وزير الدفاع الروسي يوجه دعوة للمواطنين بشأن لقاح (كورونا)

وزير الدفاع الروسي يوجه دعوة للمواطنين بشأن لقاح (كورونا)
وزير الدفاع الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حالته الصحية بعد تلقيه اللقاح ضد فيروس (كورونا)، حيث كشف أن حالته الصحية جيدة وحث المواطنين الروس على تلقيه أيضا.

وقال الوزير، خلال مقابلة عبر قناة (روسيا 1) التلفزيونية: "لتبديد الشكوك الأخيرة، بدأنا بأنفسنا. وذلك من أجل أن يأخذ المواطنون الروس قدوة، ولبرهان أن اللقاح الروسي آمن وفعال، وهذا الأمر يبسط الحياة إلى حد كبير".

وأشار شويغو إلى صحته جيدة بعد تلقيه اللقاح، مضيفا أنه لم يعاني من حمى او أي آثار جانبية أخرى، وحث الجميع على تلقيه.

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "غامالي" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في وقت سابق من اليوم ، عن نشر مقال في مجلة "ذا لانسيت" الطبية الرائدة، حول نتائج الدراسات السريرية للمرحلتين الأولى والثانية للقاح الروسي "سبوتنيك V" والتي أكدت سلامته وفعاليته.

ويؤكد المنشور العلمي السلامة والفعالية العاليتين للقاح الروسي، كما يقدم بيانات تفصيلية حول نتائج الدراسات السريرية. ويحتوى المقال على جميع الخصائص النوعية والكمية الرئيسة للقاح "سبوتنييك V" (حرف V من كلمة Vaccine "لقاح") التي تميزه بشكل إيجابي عن اللقاحات الأخرى التي تخضع للدراسات السريرية في دول مختلفة، والتي لا تتوفر بيانات خاصة بها حول السرطنة وآثارها على الخصوبة.

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