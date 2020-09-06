عالم عربي يُهدد الولايات المتحدة بشأن لقاح فيروس (كورونا)



وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، أكد العالم أنه سيقدم على خطوته في حال خضع لأي ضغوط تتعلق بالحصول على "لإذن الاستخدام الطارئ، غير المقتنع به"، من طرف مؤسسة إدارة الغذاء والدواء في أمريكا.



ونوه العالم المغربي، إلى أنه لهذه اللحظة، لم يتعرض لأي نوع من الضغوط، وأنه "لم يكن هناك أي تدخل"، وأنه ما زال "الشخص نفسه بالقيم نفسها"، معتبرا أن هذه الجائحة أكبر من ذلك بكثير، مضيفا: "الإنسانية كانت هدفي".



وحول طلب الرئيس الأمريكي تأجيل طلب الاستخدام الطارئ إلى ما بعد الانتخابات، شدد العالم أن "الإذن يجب أن يُطلَب عندما يكون هناك دليل على سلامة وفعالية اللقاح".



وحول الأنباء المتضاربة بخصوص لقاح فيروس كورونا في أمريكا قال العالم: "لا يمكنني التحكم فيما يقوله الناس، يقول الرئيس أشياء وسيقول الآخرون أشياء"، مؤكدا أنه لن يكون هناك إذن استخدام طارئ "إذا لم يكن ذلك صحيحاً".



وكانت تقارير قد تحدثت عن استعدادات أمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على الفئات ذات الأولوية في البلاد في بداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي نوهت لوجود "ضغوط سياسية" لتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة قبل الانتخابات.



