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الكويت تكشف الحالة الصحية لأميرها

الكويت تكشف الحالة الصحية لأميرها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد التلفزيون الرسمي الكويتي، أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بصحة مستقرة، مشيرةً إلى أنه حالته الصحية في تحسن مستمر.

وقال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفياً اليوم السبت "آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت"، وفق وكالة (سبوتنك).

وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 تموز/يوليو، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وأجرى أمير الكويت عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح.

وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت.

وكان الشيخ صباح الأحمد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لاستكمال فحوصات طبية.

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