شؤون فلسطينية

البرغوثي: العبرة بالتطبيق العملي لبنود البيان الختامي ولا وقت لدينا لإضاعته

البرغوثي: العبرة بالتطبيق العملي لبنود البيان الختامي ولا وقت لدينا لإضاعته
مصطفى البرغوثي
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن المطلوب الآن هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال البرغوثي: "يجب تطبيق ما ورد في البيان بدقة وبسرعة، لأن العبرة في نهاية المطاف تقاس بالتطبيق العملي، وليس لدينا الوقت لإضاعته، ومن المهم تنفيذ كل القرارات التي صدرت عن الاجتماع".

وكان البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي جرى في بيروت ورام الله، أول أمس الخميس، تشكيل عدة لجان لوضع رؤية استراتيجية؛ لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال البيان، الذي تلاه أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب: إنه تقرر أن يكون عمل تلك اللجان خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أسابيع، مضيفاً: "توافقنا على العيش بنظام سياسي واحد وسلطة واحدة وقانون واحد".

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