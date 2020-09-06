شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تتحدث عن أسس اختيار نقاط البيع للمنتجات

الزراعة بغزة تتحدث عن أسس اختيار نقاط البيع للمنتجات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد المهندس أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك مساعدة تقدمها وزارته للشرطة الفلسطينية، لضبط حركة المزارعين في أوقات محددة، وعدم السماح لأي خرق للحجر الصحي.

وأوضح البسيوني في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هناك تفاهمات بتنظيم الحركة، بما يخص القطاع الزراعي، واستمرار عملية الإنتاج وتدفق المنتجات، مع الحفاظ على إجراءات الحجر الصحي في ظل تفشي فيروس (كورونا)، لافتاً إلى أنه كان من المخرجات الموجودة، تنظيم وضبط أكثر لحركة المزارعين.

وحول الأسس التي يتم من خلالها تحديد نقاط البيع، أكد البسيوني، أنه يتم تحديدها وفقاً لتغطية احتياجات المواطنين، وتسهيل الوصول إلى منتجاتهم، بالتزامن مع عدم وجود أي تكدس وتجمعات.

وأوضح البسيوني، أن نقاط البيع، يجب أن تكون بعيدة عن بعضها البعض، ولا تسمح بوجود أي تجمع، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات ومع وزارة الداخلية.

وحول استمرار احتكار بعض التجار للسلع، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، بغزة، أن قضية الأسعار والجودة، يتم متابعتها من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد، وبمتابعة من مباحث التموين في وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن هذه القضية مضبوطة، حيث إن هناك ملاحقة لأي حالة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي حالة استغلال أو احتكار على الأرقام المجانية المنتشرة.

وقال: "جرى بالفعل ضبط العديد من الحالات، ولكن غالبية التجار متلزمين بالأسعار، حيث إن هناك تحديث أسعار بشكل يومي، مع طواقم فنية تخرج لمراقبة الأسعار، وضمان عدم وجود أي حالة احتكار".

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